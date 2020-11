- Przeszedłem długą i trudną drogę, żeby dotrzeć w to miejsce. Czuję podekscytowanie, chwytam okazję obiema rękami i zostanę kolejnym brytyjskim mistrzem świata - mówi Lawrence Okolie (14-0, 11 KO), który 12 grudnia w Londynie na gali Joshua vs Pulew zmierzy się z Krzysztofem Głowackim (31-2, 19 KO) w starciu o wakujący tytuł mistrza świata federacji WBO wagi junior ciężkiej. - Odzyskam swój pas i przywiozę go z powrotem do Polski - stwierdził Polak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Rafał Jackiewicz - Bartłomiej Grafka - skrót (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

- Głowacki to świetny zawodnik, przyglądałem się mu i podziwiałem go, kiedy zaczynałem karierę. Gdy on zdobywał mistrzostwo świata, ja miałem na koncie piętnaście walk amatorskich i marzyłem o igrzyskach. Był już dwa razy mistrzem świata, a przegrał tylko z dwoma rywalami z elity. Na pewno będzie najtrudniejszym testem w całej mojej karierze, tym bardziej, że znając jego zrobi wszystko by zwyciężyć. Muszę być w szczytowej formie, ale będę - obiecuje swoim kibicom Okolie.

Reklama

- Odzyskam swój pas i przywiozę go z powrotem do Polski. Po raz trzeci w karierze zostanę mistrzem świata federacji WBO, nie ma innej opcji. Okolie to duży, silny i niewygodny facet, nastawiam się więc na trudną batalię. Ale to mój pas i przywiozę go znów do domu - deklaruje pięściarz z Wałcza.



- Lawrence osiągnął dużo przez te czternaście walk, a teraz nadszedł moment prawdy. Zadanie będzie jednak trudne, gdyż Głowacki to świetny zawodnik, były champion, który od dawna kręci się w czołówce tej kategorii - wtrącił Eddie Hearn, promotor Okolie i organizator tej imprezy.