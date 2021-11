W tym roku Krzysztof Włodarczyk trafił na sto dni do więzienia za kierowanie samochodem mimo cofniętych uprawnień. Wylądował za kratami z powodu recydywy - kilkukrotnie prowadził auto mimo sądownie wydanego zakazu.

Gdy wyszedł na wolność, udzielił wywiadu, w którym wyznał, że to nie sama odsiadka była dla niego najgorsza. Najbardziej uderzył go fakt, że przez rozłąkę córka nie mogła go poznać .

Najgorszym momentem w całym moim życiu było to, że kiedy wyszedłem, to córka bała się mnie. Uśmiechała się, bo wiedziała, że jestem kimś znajomym, ale bała się mnie. Nie mogłem jej nawet na ręce wziąć. Na wolności jestem miesiąc, ale dopiero od pięciu dni zostaje ze mną. Choć nadal nie jest do końca z tego szczęśliwa - opowiadał "Diablo" w rozmowie z "Super Expressem".

Dodawał, że w więzieniu na warszawskim Służewcu nie zrobił sobie przerwy od treningów i dbał o formę. Udowodnił to podczas lipcowej walki z Wadymem Nowopaszynem , którego pokonał na gali Knockout Boxing Night w Suwałkach.



Zdjęcie Krzysztof "Diablo" Włodarczyk /AFP

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk wykreślony z rankingu EBU. Dowiedział się przed kamerą TVP

Zresztą Włodarczyk wciąż ma wysokie aspiracje sportowe i na dobre chce wrócić na ring. W sobotę 6 listopada wystąpi na gali GIA Challenger’s Boxing Night i zmierzy się z Argentyńczykiem Maximilianem Gomezem. Natomiast teraz na jego zawodowej drodze pojawił się niemały problem.

Okazuje się bowiem, że "Diablo" został wykreślony ze ze światowego rankingu European Boxing Union (EBU). Co ciekawe, sportowiec nie miał o tym zielonego pojęcia. Dowiedział się o fakcie dopiero od dziennikarza TVP Sport, Mateusza Fudali.



Oto reakcja "Diablo" Włodarczyka, gdy dowiedział się, że został wykreślony z rankingu EBU. Zawiodłem go - napisał reporter na Twitterze obok wymownego nagrania.

Sportowiec nie bardzo wiedział, jak to skomentować.

Nie ma mnie w jedynce? Zaskoczyłeś mnie, trochę mnie zawiodłeś... nie wiem, kto kogo zawiódł. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem niemile zaskoczony. Mam nadzieję, że sprawa jakoś się wyjaśni - wydusił z siebie Włodarczyk.

Zdjęcie Krzysztof "Diablo" Włodarczyk / Tomasz Radzik / East News