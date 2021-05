Krzysztof "Diablo" Włodarczyk (58-4-1, 39 KO) ma walczyć o mistrzostwo Europy wagi junior ciężkiej. Polak jest oficjalnym pretendentem do tytułu, którego posiadaczem jest Tommy McCarthy (18-2, 9 KO). Tylko że 30-latek z Irlandii Północnej podpisał umowę z Matchroom i ma teraz walczyć z innym pięściarzem.

McCarthy podczas sobotniej gali w Manchesterze obronił pas EBU, pokonując przez nokaut w szóstej rundzie Alexandru Jura.

Włodarczyk w swojej karierze walczyłem z Jurem, wygrywając z Rumunem w 2019 roku.



Teraz Polak, jako oficjalny pretendent EBU, ma skrzyżować rękawice z McCarthym, na razie obozy obu pięściarzy dostały czas na negocjacje.



Postał jednak problem. McCarthy związał się bowiem z Matchroom Boxing, którego twarzą jest Eddie Hearn, i ma walczyć z Chrisem Billamem-Smithem (12-1, 10 KO), który jest mistrzem Wspólnoty Brytyjskiej w wadze junior ciężkiej, a niedawno zdobył pas WBA Continental.

"To marzenie każdego pięściarza. Matchroom jest jednym z wiodących promotorów w bokserskim świecie, dlatego znalezienie się w gronie jego zawodników jest świetne dla mojej kariery. Natomiast Chis Billam-Smith to ostatni płotek, jaki muszę pokonać, żeby dojść do mojego celu, którym jest zostanie mistrzem świata" - powiedział McCarthy.

Zdjęcie Krzysztof "Diablo" Włodarczyk / AFP

