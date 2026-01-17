Partner merytoryczny: Eleven Sports

Krzyk zakonnicy. Gołota był bezlitosny. Natychmiastowy nokaut na Michalczewskim

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Górska wyprawa Andrzeja Gołoty, krzyk zakonnicy i riposta dotycząca Niemiec. Brzmi jak splot niezwiązanych ze sobą haseł, prawda? A wszystko łączy się w jedną anegdotę, którą opowiedział niegdyś Marcin Najman. Dotyczy ona - poza Gołotą - także innego polskiego giganta boksu - Dariusza Michalczewskiego. To w niego wymierzona została nokautująca odpowiedź jego byłego oponenta.

Mężczyzna w kratkowanej marynarce unosi zaciśniętą pięść, obok drugi mężczyzna siedzi przy stole w eleganckim otoczeniu, w kółku na środku ukazane są zakonnice idące w grupie tyłem.
Na zdjęciu Andrzej Gołota i Dariusz Michalczewski. Obaj wplątani są w anegdotę z zakonnicamiPIOTR FOTEK/REPORTER / Karol Makurat/REPORTER / Lukasz Gdak/East NewsEast News

Andrzej Gołota i Dariusz Michalczewski to dwie żywe ikony polskiego boksu. Choć obaj skradli serca polskich fanów, byli zupełnie inni. A powiedzieć, że ich relacje nie były idealne, to jak nie powiedzieć nic.

Wpływała na to między innymi ich wzajemna walka o to, kto wywalczy sobie przywództwo i rolę lidera w kadrze. Dlatego też pomiędzy Gołotą i "Tigerem" niejednokrotnie iskrzyło. Choć teraz te niesnaski to już przeszłość.

    W minionym roku nasi wybitni niegdyś pięściarze mieli okazję spotkać się na Stadionie Śląskim przy okazji piłkarskiego meczu legend Polska - Brazylia. A wówczas fani boksu mogli zobaczyć w sieci obrazki, na które czekali przez dekady.

    - Ostatni raz widzieliśmy się we Frankfurcie w '95. Kiedyś walczyliśmy, dziś wspominamy. Czas leci, legenda zostaje - napisał w mediach społecznościowych Dariusz Michalczewski, publikując wspólne zdjęcie ze swoim byłym oponentem.

    Gołota znokautował ripostą Michalczewskiego. Anegdota Najmana z zakonnicami

    Dość zabawną anegdotę dotyczącą obu wspomnianych fighterów opowiedział niegdyś w studiu "Kanału Sportowego" Marcin Najman. Cała historia rozegrała się podczas jego wspólnej górskiej wyprawy z Andrzejem Gołotą, który został pomylony przez zakonnice właśnie z "Tigerem", a w odpowiedzi posłał ripostę, wbijając przy tym ostrą szpilę w Michalczewskiego.

    Szliśmy z Andrzejem Gołotą na Nosal. Mijają nas siostry zakonne i jedna z nich krzyczy: "Ojejku, pan Michalczewski". A Andrzej się obraca i z takim poważnym wzrokiem: "Siostro, a czy ja mówię po niemiecku?"
    opowiedział Marcin Najman

    I dodał: - Grubo było, grubo było. Ale to jest absolutnie autentyczna historia. I to nie ja powiedziałem, żeby była jasność.

    Słowa Gołoty nawiązują oczywiście do życiorysu Dariusza Michalczewskiego, który w 1988 roku wyjechał z kraju, by szukać szczęścia w Republice Federalnej Niemiec. Znalazł je i to właśnie na terytorium naszych zachodnich zaczął święcić sukcesy, tocząc później swoje największe walki. Dlatego też - o czym wspominał w wywiadach - niektórzy nazywali go "Niemcem". W końcu jednak wyszedł do ringu także w Polsce, przy "Mazurku Dąbrowskiego". Później zrobił to samo także w Niemczech.

      Mężczyzna w średnim wieku w marynarce i jasnoniebieskiej koszuli, z czerwonym identyfikatorem na szyi, stoi na tle ciemnych, drewnianych paneli. Ma lekko potargane włosy, wyraz twarzy skupiony i zamyślony.
      Andrzej GołotaWojciech OlkusnikEast News
      Mężczyzna w granatowej bluzie z logo Nike trzyma prawą rękę na piersi, patrząc przed siebie w skupieniu; tło ciemne, sylwetka wyraźnie wyeksponowana.
      Dariusz "Tiger" MichalczewskiPawel Polecki/REPORTEREast News
      Łysy mężczyzna w czarnej koszulce gestykuluje ręką, stojąc w jasnym pomieszczeniu obok okna.
      Marcin NajmanLukasz TelusAKPA

