Krystian Każyszka: w maju finał wagi ciężkiej i początek turnieju cruiser

Kilka dni temu wyłonieni zostali finaliści historycznego, polskiego turnieju wagi ciężkiej, a jego organizator ma już nowy pomysł. “9 maja w Kościerzynie rozpocznie się nowa edycja zawodów, tym razem dla bokserów kategorii cruiser" - powiedział PAP Krystian Każyszka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piękniejsza strona gali FFF. Która zawodniczka zwycięży? Wideo INTERIA.TV

Szef Rocky Boxing Promotion jest twórcą niezwykłego turnieju w królewskiej wadze. W szranki stanęło ośmiu pięściarzy z przeszłością reprezentacyjną, lecz też mniej znani, a do wielkiego finału - 9 maja 2020 roku - dotarli mistrz Polski z 2018 r. w boksie olimpijskim Mateusz Cielepała i zwycięzca ubiegłorocznego Pucharu Polski juniorów Kacper Meyna. Stawką będzie 100 tys. złotych dla zwycięzcy i kontrakt promotorski z grupą Każyszki.

Reklama

"Wielkim wydarzeniem okazała się sobotnia gala w Kościerzynie, gdzie w półfinałach Meyna wygrał z Pawłem Sowikiem i Cielepała z Jakubem Sosińskim, a w głównym pojedynku zawodowym Nikodem Jeżewski (18-0-1, 9 KO), który jest coraz bliżej walki o pas europejski EBU-EU, pokonał Węgra Tamasa Lodiego (20-13-2, 17 KO). Wszystkie bilety zostały wyprzedane na dwa tygodnie przed galą, a zapotrzebowanie było tak duże, że pomieścilibyśmy chętnych w obiekcie dwa razy większym. Z biznesowego doświadczenia wiem, że ciężka praca przynosi efekty, ale nie spodziewałem się, iż tak szybko osiągniemy sukces na wielu płaszczyznach" - stwierdził promotor Każyszka.

Oprócz Jeżewskiego i Meyny, zwycięstwa odnieśli m.in. Kewin Gruchała, Adrian Szczypior, Max Miszczenko i Hubert Benkowski. Remisem zakończyło się starcie w wadze ciężkiej Jacka Chruślickiego, który latem sensacyjnie znokautował w pierwszej rundzie Cielepałę, z Rafałem Jaszczukiem.

“Niesamowitym zawodnikiem jest Kacper Meyna - chociaż jest dopiero początkującym zawodowcem to ma już bardzo dużą grupę kibiców, która licznie przybyła do Kościerzyny. Sprzedał najwięcej biletów na galę, a już po jej zakończeniu poinformował mnie, że część swej wypłaty chce przeznaczyć na cele dobroczynne. Zanim dojdzie do finału 9 maja, wystąpi 29 lutego na gali w Stężycy. Zresztą Kacper pochodzi z tej gminy i miejscowe władze samorządowe zaznaczyły, że bez niego nie włączą się w organizację.

- W głównej walce wieczoru najmłodszy polski zawodowiec Kewin Gruchała zmierzy się z kończącym piękną karierę Rafałem Jackiewiczem. Marzą się nam sukcesy Kewina na miarę osiągnięć Rafała, który był mistrzem Europy i pretendentem do tytułu mistrza świata. Oby Jackiewicz przekazał Gruchale mistrzowską pałeczkę, a nie chował jej do kieszeni. Niestety, może zabraknąć Adriana Szczypiora, który doznał poważnej kontuzji ręki w walce z Wiktarem Muraszkinem, brązowym medalistą ME juniorów z 2011 roku" - dodał właściciel Rocky Boxing Promotion.

W dniu 9 maja 2020 roku zakończy się turniej wagi ciężkiej i jednocześnie rozpocznie w kat. junior ciężkiej.

"Zgłoszenia przyjmuję do 29 lutego i liczę, że o 50 tys. złotych i kontrakt z Rocky Boxing Promotion powalczą i bokserzy z ringów amatorskich, i zawodnicy znani już z gal profesjonalnych. Zainteresowanych zapraszam na profil Rocky Boxing Night na portalu społecznościowym. Chciałbym, aby w ósemce startujących znaleźli się zawodnicy z niezłym już dorobkiem sportowym. Poza tym spodziewam się niespodzianek w ćwierćfinałach na dystansie czterech rund. Zawodowcy wolą dłuższe potyczki" - stwierdził Każyszka.

giel/ cegl/