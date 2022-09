Król wagi lekkiej nastawia się na tę walkę. "To dużo większy pojedynek"

- Davis to fałszywy czempion, jego pas nie jest pełnoprawnym pasem. To zabaweczka, nie można go brać na poważnie. Jeżeli Gervonta chce zostać obowiązkowym pretendentem do mojego pełnoprawnego tytułu, może po prostu zadzwonić do prezydenta federacji WBA, Gilberta Mendozy - dodał Amerykanin.