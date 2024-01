Król nokautów znowu był bezlitosny. Wykończył rywala w trzy minuty

Taka taktyka pozwoliła mu po dwóch minutach zamknąć reprezentanta Ghany w narożniku , gdzie przez kilkanaście sekund zaczął go okładać ciosami w półdystansie. Lawson nie bronił się, ale też nie wyglądał na mocno obitego. Mimo wszystko sędzia przerwał pojedynek , a Ghańczyk nie miał żadnych pretensji do arbitra. Nie podobało się to jednak kibicom, którzy od razu na szybkie i pochopne przerwanie zareagowali buczeniem i gwizdami.

Szybkie nokauty na gali boksu w Las Vegas

Virgil Ortiz Jr zaliczył tym samym udany debiut w wyższej kategorii wagowej, dopisując do swojego bilansu okrągłe 20. zawodowe zwycięstwo. Cały czas nie wie, co to znaczy stoczyć bój na pełnym dystansie rundowym, bowiem żaden rywal nie wytrzymał z nim więcej niż dziewięć rund. Najbliżej był Michael McKinson, ale i on poniósł ostatecznie porażkę przed czasem.