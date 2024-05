"Król Cyganów" jednoznacznie przed hitem. Nie ma żadnych wątpliwości

Już tylko kilka dni pozostało do oczekiwanego starcia w wadze ciężkiej, w której skrzyżują rękawice niepokonani Tyson Fury i Ołeksandr Fury. Na stole będą cztery pasy mistrzowskie, czego jeszcze nie było w tej kategorii wagowej. "Król Cyganów" jest przekonany, że to on wyjdzie zwycięsko z tego starcia w Rijadzie, które odbędzie się w sobotę 18 maja.