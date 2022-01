- Nie mogę uwierzyć w to, że AJ pozwolił Ukrainie na ponowne przejęcie pasów. Po tej całej ciężkiej pracy, jaką wykonałem (mowa o walce Fury'ego z Władimirem Kliczką w 2015 roku, gdy Fury zdetronizował Ukraińca - przyp. red.), Joshua pozwolił, by pokonał go mały, nasterydowany typ wywodzący się z wagi średniej. Żeby odzyskać pasy dla Wielkiej Brytanii, potrzebna będzie konfrontacja tego sterydziarza z prawdziwym bombardierem z Lancaster (gra słów - Fury mieszka w Lancaster, a pod tą nazwą znany był również brytyjski bombowiec z II wojny światowej - przyp. red.) - powiedział Fury.

Reklama

- Joshua i Usyk... Jesteście bezużytecznymi menelami, oddajcie pasy "Królowi Cyganów" - dodał charyzmatyczny olbrzym.

Boks. Kto zorganizuje walkę Fury - Whyte?

Przypomnijmy, że jeżeli obozy Fury'ego i obowiązkowego pretendenta Dilliana Whyte'a nie dojdą do porozumienia, organizator walki Fury - Whyte zostanie wyłoniony za tydzień w drodze przetargu. Konfrontacja "Króla Cyganów" z Whyte'em może się odbyć na przełomie marca i kwietnia. Na kwiecień zapowiadany jest natomiast pojedynek Joshua - Usyk II. Zwycięzcy ww. pojedynków powinni się w tym roku zmierzyć w starciu o wszystkie pasy królewskiej dywizji.