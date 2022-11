Kpi z niedoszłego rywala. "To sport dla gladiatorów, a nie dla kogoś, kto..."

- Wilder wybrał ostatecznie walkę z dawnym sparingpartnerem. Według mnie Fury mocno go uszkodził i od tego czasu stał się bardzo emocjonalny. Mówisz do gościa "cześć", a on nagle zaczyna beczeć. Skoro tak mocno zaczął przeżywać, że ktoś może zostać mocno zraniony w walce, to nie wychodź więcej do pi...o ringu. To sport dla gladiatorów, a nie kogoś, kto jest rozchwiany emocjonalnie i ciągle płacze. A jeśli Wilder obawia się, że może komuś zrobić krzywdę, powinien po prostu odpuścić i skończyć karierę - uważa były mistrz Europy wagi ciężkiej.