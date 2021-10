- Wygrywałem tamtą walkę, byłem lepszy po trzech rundach, okazałem się jednak zbyt lekkomyślny i zapłaciłem za to cenę. W wadze ciężkiej jeden cios może wszystko zmienić, a on trafił mnie naprawdę dobrym ciosem. Gerald Washington znokautował go w ósmej rundzie, a mnie zależało na tym, by skończyć go jeszcze szybciej. Podwójny lewy prostu i poruszanie głową to główne aspekty, nad którymi teraz pracowałem - mówi "Babyface".

Fury - Wilder, Kownacki - Helenius

Pojedynek numer dwa z fińskim olbrzymem będzie częścią transmisji PPV gali z Las Vegas z walką wieczoru Tysona Fury'ego (30-0-1, 21 KO) z Deontayem Wilderem (42-1-1, 41 KO). Jeśli polonijny wojownik weźmie udany rewanż, wróci do gry o poważną stawkę.

- W pierwszej walce słyszałem i czułem, że Helenius sapie i bardzo ciężko oddycha. Prawie już go wtedy miałem - wspomina Kownacki, nasz najlepszy "ciężki".

Głównymi sparingpartnerami Polaka byli Brandon Lynch (3-0, 3 KO) oraz Otto Wallin (22-1, 14 KO).