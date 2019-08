Redaktor magazynu "The Ring" potwierdził informację o zdolnościach promocyjnych Adama Kownackiego (19-0, 15 KO), który sam sprzedał aż dwa tysiące biletów na swoją sobotnią potyczkę z Chrisem Arreolą (38-5-1, 33 KO) w Nowym Jorku.

"Przy okazji swojej pierwszej walki wieczoru Kownacki sprzedał dwa tysiące biletów o wartości 200 tysięcy dolarów" - napisał na jednym z portali społecznościowych Ryan Songalia.

Szefowie projektu gal PBC wyciągnęli wnioski. Zdarzało się bowiem, że hala pustoszała po walce Kownackiego i walka wieczoru odbywała się przy sporych "prześwitach" na trybunach. Tym razem Polak będzie walczył jako główny bohater w "main evencie".

- Spodziewam się wojny i na nią się właśnie nastawiam. Arreola ma talent do boksu i lubi się pobić. Co prawda ma już 38 lat, jednak ostatnio Pacquiao pokazał i udowodnił, że wiek to tylko liczby i tak naprawdę nic nie znaczy. Czuję ekscytację, gdyż on wciąż ma duże nazwisko w boksie i wydaje mi się, że razem damy walkę, która bardzo spodoba się kibicom. Dzięki wygranej przybliżę się znacznie do miejsca, do jakiego dążę - powiedział Kownacki.

Polak w ostatnim występie - pod koniec stycznia - zastopował już w drugiej rundzie byłego pretendenta do mistrzostwa świata wagi ciężkiej, Geralda Washingtona.