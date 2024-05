Koszmarna porażka polskiego mistrza świata. A po walce jeszcze cięższy nokaut!

Łukasz Różański zdemolowany. Mateusz Masternak zaapelował w interesie boksu

Boli to tym bardziej, że nasz zawodnik był zupełnym tłem dla faworyzowanego rywala . Wprawdzie sygnalizował, że Anglik w klinczach znów posuwał się do brudnych zagrywek, w pewnej chwili strzelił Polaka mocno w tył głowy , ale niestety również pod względem czystego, bokserskiego rzemiosła zawalczył w innej lidze .

Różański w tym krótkim pojedynku zdążył popełnić szereg błędów, ale może prostu rywal z tej półki, co Okolie, pokazał mu, jak wiele dzieli go od najlepszych . Wprawdzie podopieczny Krzysztofa Przepióry efektownie pokonywał Izu Ugonoha, Artura Szpilkę, czy Alena Babicia , ale to byli pięściarze boksersko w niższej lidze niż "The Sauce".