Beterbijew - Biwoł. Starcie gigantów w nowym terminie. "Król Artur" zdąży?

Gdy zaczęliśmy już odliczać dni do spektaklu, napłynęła katastrofalna wiadomość. 39-letni "Król Artur", aktualny mistrz świata organizacji WBC, IBF i WBO w kategorii półciężkiej, nabawił się kontuzji kolana. Wobec czego nie jest w stanie przystąpić do konfrontacji z Biwołem, czempionem WBA, w terminie 1 czerwca. Co więcej, urodzony w Rosji, a boksujący ku chale Kanady czempion musi poddać się operacji kolana, wobec czego przez kilka miesięcy nie będzie w stanie wrócić do treningów.