Koszmar po walce o pas. Bokser walczy o życie, wydano pilny komunikat

Obaj panowie nie oszczędzali się od pierwszej rundy. Rodak Johna Cooneya postawił mu naprawdę trudne warunki. Wiele wskazywało na to, że lepszego zawodnika wybiorą sędziowie. Aż nagle obrońca tytułu stracił czujność i został brutalnie znokautowany w dziewiątej odsłonie. Niemal od razu do leżącego sportowca podbiegli medycy. Lekarze długo się nie zastanawiali, zalecając pilny transport do specjalistycznej placówki. Ich pośpiech nie wziął się znikąd. W szpitalu zdiagnozowano u pokonanego krwotok śródczaszkowy. 28-latek trafił na stół operacyjny, a następnie na oddział intensywnej terapii.