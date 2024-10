Koszmar na oczach Szeremety. Liny nie pomogły, wyjechał na wózku inwalidzkim

Turki Alalshikh przyzwyczaił już sympatyków boksu do tego, że jego gale organizowane są z ogromnym przytupem . Saudyjski minister niedawno szczycił się prawie stutysięczną publicznością na Wembley, która śledziła starcie Anthony’ego Joshuy z Danielem Dubois . Po wydarzeniu w Wielkiej Brytanii wrócił jednak szybko do ojczyzny, by tym razem na własnym podwórku zachwycić kibiców kolejną świetnie obsadzoną kartą walk. W sobotni wieczór prawdziwą wisienką na torcie była potyczka Artura Beterbijewa i Dmitrija Biwoła o niekwestionowane mistrzostwo świata wagi półciężkiej.

Walka nie zawiodła. Co prawda obserwatorzy nie podziwiali nokautu, ale pięściarze wynagrodzili im to wieloma spektakularnymi wymianami ciosów. W ringu było naprawdę gorąco. Artur Beterbijew wzniósł w górę ręce dopiero po niejednogłośnym werdykcie sędziowskim . Wcześniej jednak Kanadyjczyk wraz z innymi uczestnikami wydarzenia (w Rijadzie walczył też Kamil Szeremeta - dop.red.) na własne oczy oglądał szalone sceny dziejące się podczas konfrontacji Bena Whittakera oraz Liama Camerona.

Dramat w Rijadzie. Whittaker mocno poturbowany, Cameron załamany

Obaj fighterzy poszli na całość i to dosłownie. W piątej rundzie sytuacja wymknęła się spod kontroli i równo z gongiem... wypadli za liny, łapiąc się wcześniej w klinczu. Upadek był szalenie bolesny. Osoby zasiadające w okolicy ringu relacjonowały o ogromnym huku. Pięściarze długo nie mogli się pozbierać. Ucierpiał zwłaszcza Ben Whittaker. U Brytyjczyka doszło do uszkodzenia nogi oraz ręki. 27-latek nie wrócił do szatni o własnych siłach. Przetransportowano go w spokojne miejsce z pomocą wózka inwalidzkiego. Pojedynek oczywiście nie został wznowiony. Oficjalny werdykt? Remis. Rewanż wydaje się więc tylko kwestią czasu.