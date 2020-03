W środę informowaliśmy, że były bokser Derrick Jefferson (28-4-1, 21 KO) jest zakażony koronawirusem i przebywa w szpitalu w Detroit. Jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. Jefferson został przez lekarzy wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

O tym, że Jefferson trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem poinformował jego syn Jabari. Były bokser oddychał przy pomocy respiratora, ale jego stan zdrowia się poprawiał i wyglądało na to, że najgorsze ma za sobą. Niestety, choroba zaatakowała ze zdwojoną siłą i Jefferson walczy o życie. Lekarze zdecydowali się wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej.

Jefferson uchodzi za jednego z najmocniej bijących zawodników wagi ciężkiej przełomu wieków. Braki techniczne nadrabiał ogromną siłą. I nigdy nie unikał wojen, dlatego sporo jego walk pokazała stacja HBO. To on jest autorem nokautu roku według magazynu "The Ring" w 1999 roku.



W 2001 roku atakował pas WBO wagi ciężkiej, przegrał jednak z Władimirem Kliczką.

Jefferson to nie jedyny przedstawiciel boksu zawodowego, który zakaził się koronawirusem. Pięściarz wagi ciężkiej Travis Kauffman (32-3, 23 KO) przyznał w mediach społecznościowych, że ma pozytywny wynik testu.



Kauffman to były sparingpartner Tomasza Adamka i Artura Szpilki. 34-latek swego czasu wyzywał na pojedynek "Szpilę" oraz Adama Kownackiego.





Zdjęcie Derrick Jefferson / Getty Images