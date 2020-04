W Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa zmarł Anthony Causi. Miał 48 lat. Fotograf "New York Post" robił zdjęcia przy walce Artura Szpilki z Deontayem Wilderem.

Wideo Artur Szpilka i jego komunikat dla kibiców!

Causi pracował w zawodzie od 25 lat, pozostawił żonę oraz dwoje małych dzieci. Znalazł się na okładce dziennika z podpisem "Nasze oczy, nasze serce i strata naszego miasta".

Reklama

Fotograf był znany z robienia zdjęć podczas nowojorskich wydarzeń sportowych. Nic dziwnego, że pożegnały go w mediach społecznościowych takie kluby jak New York Yankees czy New York Mets.



Causi pracował także podczas walki Szpilki z Wilderem w hali Barclays Center, kiedy Polak został znokautowany.