Kontrowersyjny werdykt w walce weteranów. Zadecydowała jedna runda

Jeszcze przed startem gali śmiało można było powiedzieć, że to będzie najbardziej sportowa walka podczas całej gali FAME: The Freak. Początkowo większą przewagę mógł mieć "Don Diego", bowiem bój toczył się bliżej jego koronnej dyscypliny, czyli kickboxingu. Michał Pasternak to z natury pełnoprawny zawodnik MMA, który toczył boje dla jednej z największych organizacji MMA na świecie ONE Championship.

