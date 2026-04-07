Kontrowersyjna rywalka Szeremety jednak bez złotego medalu. Ależ werdykt

30-letnia Lin Yu-ting furorę na olimpijskim ringu zrobiła w kategorii 57 kilogramów, w decydujące walce w Paryżu walcząc z Julią Szeremetą. Była jedną z tych pięściarek, o których zrobiło się najgłośniej, ale później sytuacja stała się dla niej krytyczna.

Lin Yu-ting zatrzymana przed finałem. Werdykt 1:4

Tajwanka przez długie miesiące walczyła o to, aby poradzić sobie z kontrowersjami dotyczącymi jej płci. A konkretnie przedstawić takie twarde dowody i dokumentację, które w dalszym ciągu pozwolą jej na rywalizację z kobietami. Ostatecznie potwierdziła, a taki był werdykt stojącej na czele boksu olimpijskiego organizacji World Boxing, że płeć wpisana w jej dowód osobisty od urodzenia jest tą właściwą.

Tylko Lin Yu-ting wie, jak ogromny ciężar wnosiła wraz ze startem w mistrzostwach Azji w Ułan Bator. Po pierwsze musiała zrzucić rdzę po 19 miesiącach bycia w zawieszeniu, a ponadto rozpoczynała nowy etap w kategorii 60 kilogramów. W tej dywizji złota medalistka olimpijska już nie spotka się z Julią Szeremetą, ale prędzej czy później zapewne trafi na inną z naszych najlepszych pięściarek, najbardziej doświadczoną Anetę Rygielską.

Pierwsze dwie walki pozwoliły uwierzyć, że Tajwanka znów może być nie do zatrzymania. Najpierw w 1/8 finału szans z nią nie miała Tajlandka Thananya Somnuek, a następnie przyszedł hit, czyli starcie z rozstawioną z numerem 1 Japonką Ayaką Taguchi. Yu-ting rozbiła tę przeciwniczkę 5:0, wygrywając każdą z rund.

I nadszedł "gong", czyli niespodziewany przebieg półfinału. Rywalką Tajwanki była pięściarka z Korei Północnej Won Un Gyong. Mimo wyraźnej przewagi pod względem warunków fizycznych (przewaga wzrostu o 10 centymetrów), Lin nie była w stanie w pierwszej rundzie narzucić swoich warunków, przegrywając tę odsłonę 2:3.

Równie zacięta była druga odsłona, ale w trzeciej Won Un Gyong rzuciła wszystko, co miała najlepszego. To pozwoliło jej uzyskać więcej uznania w oczach sędziów. I wygrała 4-1. O tym, jak bliski to był pojedynek, świadczą karty czterech z pięciu sędziów. U każdego z nich o wyniku decydował punkt. Wyłamał się tylko sędzia z Mongolii, który wszystkie odsłony zapisał na koncie Koreanki.

Porażka oznacza, że Yu-ting zakończyła zmagania w Ułan Bator z brązowym medalem. Macierzyste dla Tajwanki media cytują jej wypowiedź, z której wynika, że z zadowoleniem przyjęła miejsce na najniższym stopniu podium. Doceniła także telegram z gratulacjami, które otrzymała od ministra sportu swojego kraju Li Yanga, z którym łączy ją przyjaźń.

Jej trener Tseng Tzu-chiang w wywiadzie dla Centralnej Agencji Informacyjnej Tajwanu powiedział:

- To nasz pierwszy start w wadze 60 kg po igrzyskach olimpijskich. Umiejętności, strategie i style rywalek były dla nas zupełnie nowe, więc wykorzystaliśmy tę okazję, aby się uczyć.

Lin Yu-ting

Lin Yu-ting

