Kontrowersyjna pięściarka wróciła do kraju. Tak ją powitano, aż zaniemówiła

To były niezwykle trudne igrzyska olimpijskie dla Imane Khelif. 25-letnia pięściarka z Algierii mierzyć się musiała bowiem nie tylko z rywalkami w ringu, ale również z poważnymi oskarżeniami, jakie w ostatnich tygodniach padały pod jej adresem. Wszystko przez kontrowersje wokół jej płci.

Bezpardonowo atakowali Imane Khelif. Mimo to sięgnęła po olimpijskie złoto

Dopuszczenie Imane Khelif do walki o medale olimpijskie wywołało ogromne kontrowersje wśród kibiców i dziennikarzy. Nawet wśród byłych bokserów pojawiły się głosy, że algierska pięściarka powinna w trybie natychmiastowym zostać wykreślona z listy tegorocznych olimpijczyków . Wówczas z jej obronie stanął jej ojciec Omar Khelif oraz koleżanka z reprezentacji, Roumaysa Boualam .