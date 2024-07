W dniu gali do hali przyjechaliśmy o godzinie 22:45. Od razu w szatni usłyszeliśmy, że transmisja ma opóźnienia i wyjdziemy do ringu około 1:45. Potem patrzę i okazuje się, że Joshua przybył do hali o 1:30 miejscowego czasu. Myślę sobie "jak to możliwe, skoro mamy walczyć za kwadrans"? Skończyło się na tym, że wyszliśmy do ringu o 3:30. W pewnym momencie w szatni, będąc już tyle godzin bez jedzenia, bo zazwyczaj jem na pięć godzin przed walką, po prostu zrobiłem się śpiący i zmęczony. Oczywiście nie powiem, że w innym przypadku pokonałbym Joshuę, bo tego nie wiem. Nie winię nawet jego, on zrobił po prostu swoje. Mam za to pretensje do organizatorów. Zresztą coś ze mną działo się nie tak i dziwnie się czułem