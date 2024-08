Kontrowersje wokół bokserki z Algierii. Polka wyszła z nią do ringu i nie ma wątpliwości

Khelif w ubiegłym roku została wykluczona z mistrzostw świata z powodu zbyt wysokiego poziomu testosteronu . Ostatecznie kilka miesięcy później została jednak dopuszczona do rywalizacji na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Algierka jest bardzo dobra. Jest mega silna i szybka, ma warunki bardziej przypominające męskie niż damskie. Sparowałam z nią trzy tygodnie temu i było bardzo ciężko. Były jednak momenty, gdy ją trafiałam, ale jak ona uderzała, to mocno było czuć cios

Co Rygielska sądzi o Khelif? Powiedziała wprost

- Nie mnie jest oceniać, jako powinno traktować się Algierkę. Może miałabym inne emocje, gdybym spotkała się z nią podczas walki. Z jednej strony rozumiem Włoszkę, z drugiej może wiedziała, że nie ma szans i jej jedynym sposobem na zaistnienie było wycofanie się, bo teraz jest głośno o niej w całym świecie. Może o to jej chodziło? Jeżeli dobrze czuje się z decyzją o wycofaniu, to jest to jej decyzja - dodaje Rygielska.