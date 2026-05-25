Kontrowersje po walce Usyka, sędzia pod ostrzałem. Joshua wkracza do akcji

Była około sekunda po formalnym zakończeniu 11. rundy, gdy Mark Lyson przerwał pojedynek Ołeksandra Usyka z Rico Verhoevenem. Kontrowersje w walce mistrzowskiej wzbudziły dwie kwestie: to, że w ogóle to zrobił oraz że dokonał tego już po gongu. Holenderski kickbokser, który teraz zostanie na stałe pięściarzem, nie krył niezadowolenia z postawy sędziego.

- Zatrzymał walkę po gongu. Myślę, że możemy po prostu odwołać się od tego, bo to nie miało żadnego sensu. Kiedy sędzia wkroczył, nie byłem oszołomiony ani nic z tych rzeczy. Patrzyłem na sędziego, jakbym chciał powiedzieć "dlaczego przerywasz?" - mówił, apelując do brytyjskiego arbitra o przyznanie się do błędu.

Anthony Joshua i Canelo Alvarez podzieleni. "Sędzia uchronił Rico przed nokautem"

Świat boksu podzielił się w ocenie sposobu sobotniego zakończenia. Niezwykle ciekawe jest, że w gronie krytyków decyzji Lysona znalazł się Anthony Joshua. "AJ" przecież od jakiegoś czasu nawiązał bliższą relację z Ukraińcem. Trenują na wspólnych obozach, jeżdżą na swoje gale, odwiedzili razem Kijów. Zawodnik z Watfordu nie zdecydował się jednak na typowo dyplomatyczną wypowiedź.

Tak, zdecydowanie walka została przerwana za wcześnie. Nie wiem czy Verhoeven wygrywał do tego momentu, ale to była dobra walka. Wiedziałem, że Rico jest dobrym wojownikiem

Joshua niejako stworzył dwugłos z innym mistrzem, Saulem "Canelo" Alvarezem. Obaj oglądali pojedynek na miejscu, siedzieli nawet obok siebie. Towarzyszył im Eddie Hearn z Matchroom Boxing.

Canelo, Joshua i Hearn

Przypomnijmy, że Meksykanin posiadał pasy w aż czterech kategoriach wagowych: junior średniej, średniej, superśredniej i półciężkiej.

- Dobra walka. Nie spodziewałem się tego po Rico. Nie sądzę, żeby przerwanie było przedwczesne Myślę, że sędzia uchronił go przed brutalnym nokautem - powiedział pięściarz z rocznika 1990.

Ołeksandr Usyk po zwycięstwie nad Danielem Dubois

Anthony Joshua

Saul Canelo Alvarez





