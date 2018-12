Alejandro Rochin - to ten ekspert wytypował wygraną Deontaya Wildera (40-0-1, 39 KO) nad Tysonem Furym (27-0-1, 19 KO) aż czterema punktami. - Niech on już lepiej nigdy więcej nie sędziuje walk - wściekał się Paulie Malignaggi, niegdyś mistrz świata, obecnie analityk i komentator telewizyjny.

Zdjęcie Deontay Wilder - Tyson Fury /AFP



Deontay Wilder dzięki dwóm nokdaunom uratował remis, a co za tym idzie utrzymał w posiadaniu pas federacji WBC wagi ciężkiej.



W podobnym tonie do Malignaggiego tuż po ogłoszeniu werdyktu wypowiedział się Andre Ward. - Mogę zrozumieć jeszcze remis przy tych dwóch nokdaunach, choć u mnie Fury wygrał trzema rundami. Ale 115:111 dla Wildera to coś koszmarnego!



Rochin dał każdą z pierwszych czterech rund na korzyść Wildera! Na dwóch pozostałych kartach Anglik całkowicie zasłużenie prowadził już 39:37. Ostatecznie Kanadyjczyk Robert Tapper dał zwycięstwo Fury'emu 114:112, a Phil Edwards z Wielkiej Brytanii wytypował remis i tak też zostało.



- Ta decyzja sędziowska to jakiś żart. Nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć. Mam tylko nadzieję, że facet, który dał wygraną Wilderowi, już nigdy więcej nie będzie sędziował walk bokserskich - dodał Malignaggi.