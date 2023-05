Kontrowersje po walce o mistrzostwo świata. "Rozbój w biały dzień"

Początek starcia w Las Vegas, gdzie na co dzień mieszka 24-letni Haney, należał do niego, ale Łomaczenko zdominował ostatnie rundy, zadając więcej ciosów niż rywal (124-110).

"Myślę, że udowodniłem, że wciąż mogę być w boksie, jestem w dobrej formie. Wygrałem tę walkę. Po 12 rundach byłem pewny, że tak się stanie. Kontrolowałem to starcie" - przyznał Łomaczenko, który po zeszłorocznej inwazji Rosji na Ukrainę wstąpił do sił zbrojnych, by walczyć z agresorem, jednak potem wrócił do sportu.