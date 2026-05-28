Kontrowersje na oczach całego świata, Saleta przerwał milczenie. Nie gryzł się w język

Ołeksandr Usyk po niezwykle wyrównanym starciu u podnóży egipskich piramid w Gizie pokonał Rico Verhoevena przez TKO w 11 rundzie. Po walce wiele mówi się jednak o zachowaniu sędziego, który przerwał walkę równo z gongiem. Zdaniem części kibiców i ekspertów decyzja arbitra wprost pozbawiła legendarnego kickboxera szansy na wygraną. Inni uważają natomiast, że ukraiński mistrz i tak rozprawiłby się z rywalem w 12 rundzie, a wspomniany werdykt nie ma większego znaczenia.

Były polski pięściarz Przemysław Saleta postanowił dołączyć do gorącej dyskusji w mediach społecznościowych. 58-latek nie krył się z opinią, że walka faktycznie została przerwana przedwcześnie. Jednocześnie nie ma on także złudzeń, co do przewagi Usyka w ringu.

Saleta podsumował walkę ukraińskiego mistrza. Wpis niesie się po sieci

Co ciekawe, Saleta nie oglądał walki Usyka z Rico na żywo. Zrobił to kilka dni po gali w Gizie. Jego zdaniem zestawienie od momentu ogłoszenia przypominało mu bardziej freak fight niż mistrzowskie starcie, więc ten zdecydował się go nie wspierać poprzez zakup PPV (płatnego dostępu do transmisji).

- Przed chwilą obejrzałem całą walkę Usyk - Rico. Nie kupowałem PayPerView, bo był to dla mnie freak fight. I chyba rzeczywiście był. W mojej ocenie zatrzymanie walki było przedwczesne, ale też jestem pewien, że Usyk zastopowałby Rico w ostatnim starciu. I chyba taki też był scenariusz na ten pojedynek. Cała walka wyglądała jak sparing i zabawa. Złe intencje widać było w ciosach Ukraińca tylko w ostatnich rundach - rozpoczął wpis.

Były pięściarz dodał, że według niego Usyk bardzo długo oszczędzał rywala. Saleta nie powstrzymał się także przed wbiciem szpilki w Verhoevena, któremu zarzucił brak jakichkolwiek umiejętności w boksie.

- Dalej podtrzymuję zdanie, że Rico nie ma pojęcia o boksie. Spójrzcie też na efekty tego kontrowersyjnego pojedynku. Wszyscy o nim mówią, jest cała kolejka chętnych do Usyka, bo każdy wietrzy szansę na zwycięstwo. A skończy się rewanżem, który będzie miał ogromną oglądalność. Nieważne są tytuły bo Usyk miał je wszystkie i nic nie musi udowadniać. Liczy się show i kasa... niestety - zakończył.

Niewykluczone, że kolejną walką Usyka będzie... głośny rewanż z Verhoevenem. Saleta spuentował więc cały wpis zaznaczając, że Ukrainiec po latach świetnej, zawodowej kariery może pozwolić sobie na show i zarabianie pieniędzy kosztem pojedynków zasługujących na miano starć o mistrzostwo świata.

