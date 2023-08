Kontrowersja na gali we Wrocławiu. Dubois czuje się oszukany po walce z Usykiem

Kontrowersyjna sytuacja miała miejsce w piątej rundzie. Brytyjczyk zadał potężny cios, jak wynika z powtórek, trafiając w środek pasa. Usyk padł na ring i długo się nie podnosił. Sędzia ringowy nie zaczął jednak go liczyć, od razu pokazując, że cios był poniżej pasa. Po odpowiedniej przerwie na dojście do siebie przez Ukraińca, nie dał też jego przeciwnikowi ostrzeżenia. A powinien był zrobić jedną z tych dwóch rzeczy.

Potem do głosu doszedł Usyk, który najpierw w ósmej rundzie posłał Dubois na deski, a wykończył go w dziewiątej . Oznaczało to 21. zwycięstwo Ukraińca w zawodowej karierze i obronę tytułu mistrza świata wagi ciężkiej czterech federacji: WBA, WBO, IBF i IBO.