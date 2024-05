Koniec spekulacji, sensacyjny finał. Polski mistrz odwołuje walkę o tytuł

Michał Cieślak ostatecznie nie stanie do walki z Isaakiem Chamberlainem w obronie tytuł mistrza Europy EBU. Do konfrontacji miało dojść 15 czerwca na Selhurst Park w Londynie. Jak informują zagraniczne media, występ Polaka na gali organizowanej przez grupę Boxxer jest niemożliwy z powodu kontuzji. Nie zmienia to głównego celu 35-letniego pięściarza, który zamierza po raz trzeci stanąć do konfrontacji o pas mistrza świata w wadze cruiser.