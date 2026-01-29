Koniec poszukiwań mistrza świata. Policja ogłosiła, grozi mu długie więzienie

Gervonta Davis nigdy nie należał do spokojnych bokserów. Pomimo sporych sukcesów, z tytułem mistrza świata na koncie, kibice nie darzyli go ogromną sympatią. Wszystkiemu winne okazały się problemy z prawem. Wróciły one ze zdwojoną siłą w drugiej połowie 2025 roku. Pięściarz został wtedy oskarżony o napaść przez ex-partnerkę. Szczegóły mroziły krew w żyłach. Sportowiec rzekomo wparował do klubu. Wyciągnął następnie kobietę na parking, gdzie doszło do aktu przemocy.

Początkowo wydawało się, że obejdzie się bez większego zamieszania. Kilka tygodni pilnie zareagowały jednak odpowiednie służby. Za bokserem wydano nakaz aresztowania. Ponadto kolejny cios otrzymał od federacji WBA. Działacze długo nie zastanawiali się i odebrali mistrzostwo globu. "Oznacza to koniec jego panowania w wadze lekkiej w federacji WBA , które rozpoczął w grudniu 2019 r., gdy miał "zwykły" pas, a na początku 2024 r. został pełnoprawnym mistrzem świata" - donosił niedawno portal "talksport.com".

Gervonta Davis w końcu aresztowany. Koniec kariery to jego najmniejszy problem

Gervonta Davis długo skutecznie ukrywał się przed funkcjonariuszami, bo mijały kolejne dni bez przełomu w sprawie. "Departament Policji w Miami Gardens aktywnie współpracuje z Grupą Zadaniową ds. Zbiegów Służby Marszałkowskiej Stanów Zjednoczonych w celu odnalezienia i zatrzymania pana Davisa" - komunikowano w międzyczasie. Wreszcie wysiłki wielu osób zakończyły się sukcesem pod koniec stycznia. Pięściarz oficjalnie przebywa już w areszcie, o czym masowo donoszą media zza oceanu.

Prawdziwe tarapaty dla utytułowanego zawodnika dopiero mogą się zacząć. Utrata tytułu to najmniejszy problem. Z racji na występki z przeszłości, prawdopodobnie czeka go długa odsiadka. "Davisowi grozi kara do 21 lat więzienia stanowego" - czytamy choćby na portalu "fightnews.com". Koło nosa, ze względu na nieodpowiedzialne zachowanie, Amerykaninowi przeszły także ogromne pieniądze. 31-latek wpadł w konflikt z prawem na ostatniej prostej przygotowań do pojedynku z Jake'iem Paulem, czyli pogromcą Mike'a Tysona. Ostatecznie YouTuber zawalczył z Anthonym Joshuą.

