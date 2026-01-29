Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koniec poszukiwań mistrza świata. Policja ogłosiła, grozi mu długie więzienie

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Od sporego zamieszania rozpoczął się 2026 rok w bokserskim środowisku. W Stanach Zjednoczonych ponownie zrobiło się głośno o Gervoncie Davisie. Nie dość, że stracił tytuł mistrza świata wagi lekkiej WBA, to na dodatek amerykańska policja wydała nakaz aresztowania. Powodem była napaść na kobietę. Znany sportowiec długo uciekał przed funkcjonariuszami. Wreszcie po dwóch tygodniach pojawił się oficjalny komunikat. 31-latkowi za swój wybryk grozi długa odsiadka.

Bokser siedzący w narożniku ringu podczas przerwy, z widoczną opieką medyczną – osoba w rękawiczce lateksowej przykłada mu dłoń do czoła, zawodnik wygląda na skoncentrowanego i zmęczonego, jego ciało zdobią tatuaże.
Gervonta DavisSteve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Gervonta Davis nigdy nie należał do spokojnych bokserów. Pomimo sporych sukcesów, z tytułem mistrza świata na koncie, kibice nie darzyli go ogromną sympatią. Wszystkiemu winne okazały się problemy z prawem. Wróciły one ze zdwojoną siłą w drugiej połowie 2025 roku. Pięściarz został wtedy oskarżony o napaść przez ex-partnerkę. Szczegóły mroziły krew w żyłach. Sportowiec rzekomo wparował do klubu. Wyciągnął następnie kobietę na parking, gdzie doszło do aktu przemocy.

Początkowo wydawało się, że obejdzie się bez większego zamieszania. Kilka tygodni pilnie zareagowały jednak odpowiednie służby. Za bokserem wydano nakaz aresztowania. Ponadto kolejny cios otrzymał od federacji WBA. Działacze długo nie zastanawiali się i odebrali mistrzostwo globu. "Oznacza to koniec jego panowania w wadze lekkiej w federacji WBA , które rozpoczął w grudniu 2019 r., gdy miał "zwykły" pas, a na początku 2024 r. został pełnoprawnym mistrzem świata" - donosił niedawno portal "talksport.com".

Gervonta Davis w końcu aresztowany. Koniec kariery to jego najmniejszy problem

Gervonta Davis długo skutecznie ukrywał się przed funkcjonariuszami, bo mijały kolejne dni bez przełomu w sprawie. "Departament Policji w Miami Gardens aktywnie współpracuje z Grupą Zadaniową ds. Zbiegów Służby Marszałkowskiej Stanów Zjednoczonych w celu odnalezienia i zatrzymania pana Davisa" - komunikowano w międzyczasie. Wreszcie wysiłki wielu osób zakończyły się sukcesem pod koniec stycznia. Pięściarz oficjalnie przebywa już w areszcie, o czym masowo donoszą media zza oceanu.

Prawdziwe tarapaty dla utytułowanego zawodnika dopiero mogą się zacząć. Utrata tytułu to najmniejszy problem. Z racji na występki z przeszłości, prawdopodobnie czeka go długa odsiadka. "Davisowi grozi kara do 21 lat więzienia stanowego" - czytamy choćby na portalu "fightnews.com". Koło nosa, ze względu na nieodpowiedzialne zachowanie, Amerykaninowi przeszły także ogromne pieniądze. 31-latek wpadł w konflikt z prawem na ostatniej prostej przygotowań do pojedynku z Jake'iem Paulem, czyli pogromcą Mike'a Tysona. Ostatecznie YouTuber zawalczył z Anthonym Joshuą.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Bokser siedzi na krześle w narożniku ringu podczas przerwy w walce, obok niego znajduje się trener, który udziela sportowcowi wskazówek; w tle widoczne logo sponsora sportowego.
Gervonta DavisSteve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Bokser z tatuażami na torsie i rękach trzyma uniesioną rękę w geście zwycięstwa, obok niego stoi sędzia w niebieskiej koszuli, również trzymający drugą rękę boksera. W tle widownia na arenie sportowej.
Gervonta DavisSteve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Gervonta Davis
Gervonta DavisSELCUK ACAR / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
