Koniec niepewności. Artur Szpilka ogłasza, będzie kolejna walka

Amanda Gawron

Artur Szpilka ponownie pojawi się w oktagonie organizacji KSW. Były pięściarz, który kilka lat temu rozpoczął przygodę z MMA, zakończył poprzedni rok z przytupem, nokautując w Łodzi na gali XTB KSW 113 Czecha Michala Martinka. Teraz zapowiedział, że kolejną walkę stoczy już za kilka miesięcy.

Artur Szpilka
Artur SzpilkaMateusz Kotowicz/REPORTER East News

Artur Szpilka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich pięściarzy ostatnich lat. Pochodzący z Wieliczki zawodnik przez długi czas rywalizował na zawodowych ringach bokserskich, gdzie mierzył się z czołowymi pięściarzami w swojej dywizji. W swojej karierze stoczył wiele głośnych pojedynków, a największym sportowym wyzwaniem była dla niego walka o mistrzostwo świata federacji WBC z Deontayem Wilderem. Choć nie udało mu się sięgnąć po pas, Szpilka przez lata należał do czołówki polskich bokserów i zdobył dużą popularność wśród kibiców.

Po wielu latach występów w ringu pięściarskim zdecydował się jednak na zupełnie nowy krok w karierze. Szpilka postanowił wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbować sił w mieszanych sztukach walki. W ten sposób rozpoczął przygodę z MMA i dołączył do organizacji KSW, gdzie szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci wagi ciężkiej.

Artur Szpilka stoczy kolejną walkę w KSW

Na przestrzeni ostatnich lat stoczył kilka pojedynków w oktagonie, stopniowo zdobywając doświadczenie w nowej formule walki. Końcówka ubiegłego roku była dla niego szczególnie udana. Podczas gali XTB KSW 113 w Łodzi Polak odniósł jedno z najcenniejszych zwycięstw od czasu przejścia do MMA, nokautując Czecha Michala Martinka. Wygrana ta była ważnym krokiem w jego dalszym rozwoju w tej dyscyplinie.

Teraz wiadomo już, że Szpilka ponownie pojawi się w oktagonie organizacji KSW. Pochodzący z Wieliczki zawodnik zapowiedział, że kolejną walkę stoczy w czerwcu tego roku. Na razie nie zdradził jednak nazwiska przeciwnika. "Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu spotkam się z rywalem z rankingu wagi ciężkiej i będzie to duże wyzwanie, ale więcej nie powiem" - powiedział Szpilka w rozmowie z Kanałem Sportowym.

W przygotowaniach do kolejnych pojedynków pomaga mu trener Arbi Szamajew. Szpilka podkreśla, że szkoleniowiec wyróżnia się znakomitym zmysłem taktycznym i analitycznym podejściem do walki. Porównał go nawet do zmarłego trenera bokserskiego Andrzeja Gmitruka, który przez lata był jedną z najważniejszych postaci w jego sportowej karierze.

Jednocześnie zawodnik studzi spekulacje dotyczące potencjalnych rywali. Przyznał, że na razie nie planuje walki z Markiem Samociukiem, którego uważa za bardzo wszechstronnego zawodnika MMA. Jak sam zaznacza, wciąż potrzebuje czasu, aby w pełni przygotować się do starć z tego typu przeciwnikami.

Mężczyzna w eleganckim kraciastym garniturze oraz płaskiej czapce, siedzący na tle rozmytego bannera z napisem, z wyraźnym uśmiechem na twarzy.
Artur SzpilkaPiotr MoleckiEast News
Artur Szpilka
Artur Szpilka Adam Jankowski/REPORTEREast News
Zawodnik MMA z licznymi tatuażami na ciele stoi w klatce po zakończonej walce, wokół niego ekipa techniczna oraz ochrona, w tle rozświetlona arena z publicznością.
Artur SzpilkaKSWmateriały prasowe
Artur Szpilka: Dalej są momenty, gdzie potrafię się odpalićPiotr WitwickiINTERIA.PL
