Whyte: "Fury być może nie jest już nawet zmotywowany do walki z Usykiem"

- Jeśli będzie dobrze trenował, ma szansę, ale pewność siebie Usyka będzie ogromna. Jest człowiekiem, odniósł wiele knockdownów i być może odbiło się to na nim, może nie jest już nawet zmotywowany. Wcześniej myślał, że może go pokonać, ale teraz wie, że będzie to znacznie trudniejsze zadanie - dodał.

Przypomnijmy, że Fury stwierdził niedawno, że powinien zostać uznany przez sędziów zwycięzcą majowego pojedynku . - W ósmej rundzie zadał dobry cios i rozwalił mi nos, w dziewiątej wygrał 10-8, dałem mu jeszcze dziesiątą, ale poza nimi żadnej innej. Walka z Usykiem była o wiele łatwiejsza niż myślałem. Ludzie mówili, że jest trudnym zawodnikiem do trafienia, a ja podpalałem go kombinacjami czterech ciosów i śmiałem się z niego. Mój problem w tej walce polegał na tym, że prawdopodobnie za dobrze się bawiłem. To było chyba zbyt łatwe. Było tak, jakbym walczył z lokalnym bokserem amatorem. Za bardzo mi się to podobało, wygłupiałem się i zapłaciłem za to najwyższą cenę w dziewiątej rundzie - mówił. We wspomnianej dziewiątej odsłonie był liczony, a przed upadkiem na deski uratowały go liny i sędzia, przerywając serię ciosów Ukraińca.