W sierpniu 2023 roku na własne oczy oglądałem wielkie widowisko, zorganizowane w ukraińsko-brytyjskiej kooperacji na Stadionie Miejskim we Wrocławiu . Ołeksander Usyk (23-0, 14 KO), broniący wówczas trzech mistrzowskich pasów (IBF, IBO, WBO), stanął w szranki z Danielem Duboisem (22-2, 21 KO). Ukraiński czempion odniósł pewne zwycięstwo, karcąc pięściarza z Anglii w dziewiątej z 12 zakontraktowanych rund. Wcześniej doszło do kontrowersji, wokół której burza przeniosła się na konferencję prasową i przez kolejne dni, a nawet tygodnie była podgrzewana zwłaszcza przez promotora Duboisa, Franka Warrena.

Usyk - Dubois. Nieoficjalnie: Nowy termin hitowej walki

Ostatecznie protest, jakoby cios na tułów Usyka, który przez sędziego ringowego został zakwalifikowany jako nieregulaminowy, przez co Ukrainiec dostał wiele minut na dojście do siebie , został odrzucony. I faktycznie, jeśli ktoś spojrzy na sprawę chłodnym okiem, pretensje wydawały się być bezzasadne. Uderzenie wylądowało bowiem poniżej dopuszczalnej linii pasa .