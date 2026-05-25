W sobotni wieczór w egipskiej Gizie doszło do walki o pas WBC pomiędzy Ołeksandrem Usykiem, a legendą kickboingu Rico Verhoevenem. Ukrainiec był zdecydowanym faworytem kibiców i bukmacherów. Wielu ekspertów krytykowało go za walkę z rywalem, który stoczył zaledwie jeden pojedynek bokserski.

Tymczasem Rico Verhoeven pokazał, że był niesłusznie skreślany. Holender miał wielką szansę na zwycięstwo. Jednakże w końcówce jedenastej rundy został trafiony potężnym podbródkowym. Sędzia zdecydował się przerwać pojedynek i tym samym Usyk obronił swój pas mistrza świata WBC wagi ciężkiej.

Świat boksu był zaskoczony przebiegiem walki. Część internautów pisała o "kradzieży" i atakowała sędziego ringowego Marka Lysona, że ten zatrzymał pojedynek po gongu. Z obozu Holendra dochodzą informacje, że ten będzie się odwoływał od werdyktu.

Zwycięstwo Usyka, a teraz komunikat. Jest też apel do mistrza

Po walce Usyk został zawieszony i nie będzie mógł brać udziału w walkach. To standardowa procedura, która została wprowadzona, aby pięściarze mogli się zregenerować. Portal sport.ua donosi, że 39-latka czeka najkrótsze możliwe zawieszenie, a więc 7 dni. Często zdarza się, że jest to 30 albo 60 dni w przypadku nokautów.

Forma Usyka w pojedynku z Verhoevenem była bardzo zastanawiająca. Były menedżer mistrza udzielił wywiadu w Boxing King Media i wprost zaapelował do swojego byłego podopiecznego.

- Jeśli ja byłbym doradcą Usyka, to jego kolejnymi "rywalami" byliby żona Katerina, córka Maria, córka Liza i synowie - jego rodzina. To jest najważniejsze, tym powinien się zająć. Powinien już skończyć - powiedział wprost Ołeksandr Krasiuk.

Promotor podkreślił, że "lepiej odejść godzinę za wcześnie niż 2 minuty za późno". - Nie da się zarobić wszystkich pieniędzy świata. Nie da się pokonać wszystkich pięściarzy na świecie. Trzeba w końcu podjąć tę bardzo trudną decyzję, najlepiej będąc na szczycie i będąc niepokonanym - dodał.

