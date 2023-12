Coraz mniej czasu pozostało do godziny "zero", czyli momentu, gdy dziś wieczorem do ringu w Bournemouth w Anglii wejdzie Mateusz Masternak. 36-letni Polak po raz pierwszy w kilkunastoletniej karierze stanie przed szansą wywalczenia pasa mistrza świata w boksie. Boksujący w kategorii cruiser "Master" przed starciem z Chrisem Billamem-Smithem wysłał swoim kibicom bardzo optymistyczny komunikat.