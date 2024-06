Fury przed szansą na rewanż. Brytyjczyk nie czuł się przegranym w walce stulecia

Uważam, że wygrałem tę walkę. On wygrał kilka rund, ale ja większość z nich. Wierzę, że daliśmy dobrą walkę, najlepszą, jaką mogliśmy. No ale wiecie, jego kraj jest w stanie wojny. Ludzie zawsze będą stawać po stronie takiego państwa. Nie popełniajcie błędu, moim zdaniem to ja wygrałem

Kibice zaniepokojeni stanem Fury'ego. Kompromitacja Brytyjczyka

Kibice wyrazili zniesmaczenie oglądaniem wybitnego pięściarza w takim stanie. Dosadnych komentarzy nie brakowało. "Zdecydowanie nieśmieszne. Aż się przypomina w jaki momencie życia był przed walką z Wilderem.", "Mam szczerą nadzieję, że znajdzie przestrzeń, która pozwoli mu zwalczyć demony. Uzależnienie to cięzar". "On musi postarać się, o powrót do abstynencji i to zaraz" - brzmiało tylko kilka z komentarzy.