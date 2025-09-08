Kolejny wielki polski talent. Kapitalne dziewięć minut, jedna walka od medalu

Spośród dziesięciu reprezentantek Polski, do dziś w ringu w Liverpoolu widzieliśmy już siedem. Bilans tych walk, trzy zwycięstwa i cztery porażki, nie zachwyca, choć tragiczny też nie jest. W poniedziałek po raz pierwszy pokazała się Emilia Koterska, najmłodsza - obok Kingi Krówki - z "Biało-Czerwonych" w Anglii. Obie są bowiem z rocznika 2006, choć Koterska już 19 lat skończyła.

We wtorek pierwszą walkę w kategorii 48 kg stoczy z kolei Angelika Krysztoforska, a w środę - od razu w ćwierćfinale: Agata Kaczmarska (plus 80 kg).

Z osobą Koterskiej można było wiązać pewne nadzieje, nawet medalowe. Problem był tylko jeden: walczyła w wyższej kategorii niż zazwyczaj. No i brak jej jeszcze obycia na tego typu globalnych imprezach.

Mistrzostwa świata w Liverpoolu. Debiut Emilii Koterskiej. I od razu wielka szansa przed 19-latką

Trener kadry Tomasz Dylak miał dylemat, którą zawodniczkę wystawić w wadze 75 kg: Oliwię Toborek czy Emilię Koterską, postawił na starszą z nich. A Toborek fatalnie losowała, bo nie dość, że musiała zaczyna od 1/16 finału, to jeszcze do tego z Turczynką Büşrą Işıldar, tegoroczną wicemistrzynią świata IBA z Niszu. No i dość gładko ten pojedynek przegrała.

Koterska musiała więc walczyć w kategorii 80 kg, a przecież brązowy medal juniorskich MŚ w Budvie w zeszłym toku wywalczyła nawet w tej 70 kg. - Pójdzie wyżej, bo po prostu jest większa gabarytowo i na sparingach z większymi dosyć dobrze sobie radzi. Ale to była taka decyzja taktyczna pod całą kadrę - mówił red. Arturowi Gacowi z Interii trener Tomasz Dylak.

Do zmagań w kategorii 80 kg przystąpiło tylko 12 zawodniczek, Koterska walczyła więc od razu o ćwierćfinał. I z rywalką, którą polscy fani boksu powinni kojarzyć. Bułgarka Aleyna Mehmed w zeszłym roku dwukrotnie rywalizowała bowiem - najpierw w mistrzostwach Europy juniorek, później w mistrzostwach świata juniorek z Julią Oleś. Polka obie te walki wygrała, sięgnęła po złoto i brąz, w pierwszej zdemolowała Bułgarkę.

Teraz mogliśmy się spodziewać, że szybkość powinna być atutem naszej zawodniczki. Ale już siła - niekoniecznie.

O Koterskiej Dylak, w rozmowie z TVP Sport, mówił, że "jest bardzo spokojną, grzeczną i ułożoną dziewczyną. Ale jak to u nas bywa, te zawodniczki, które wyglądają najmilej, w ringu są najbardziej bojowe. Nie boi się podjąć bitwy i naprawdę mogłaby iść z każdym na wymianę". Sęk w tym, by przy takiej bijatyce nie dać się trafić.

Polka zaś od początku walczyła fenomalnie. Wyższa od Bułgarki, choć mniej masywna od niej, kontrolowała potyczkę z dystansu. Zaskakiwała ją a to lewym, a to prawym - rzadziej zaś seriami. - Nasza boksuje jak motylek - emocjonował się w Polsacie wybitny pięściarz Krzysztof Kosedowski.

Jeśli w pierwszej rundzie przewaga Polki była wyraźna, u wszystkich sędziów wyceniona na pewne 10:9, to w drugiej nie było inaczej. Mehmed nieco podkręciła tempo, ale później za to zapłaciła. 10:9 ponownie. I na końcu jeszcze raz. A nawet jakby usłyszała "błagania" Kosedowskiego, który zachęcał ją do częstego używania lewej ręki. Pod koniec obijała nią już Bułgarkę regularnie.

Polka wygrała 5:0, awansowała do ćwierćfinału. O medal powalczy z rozstawioną w tej kategorii Pooją Rani z Indii. Starszą od siebie o 15 lat, byłą medalistką wielu imprez, ale głównie azjatyckich. Niedawno była jednak w finale pucharu świata w Astanie, trzeba więc na nią uważać.

