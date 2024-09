Szeremeta odebrała kolejną część nagród za medal olimpijski. Ważna deklaracja ze strony Sławomira Nitrasa

Finansowanie przygotowań olimpijskich jest pochodną wyników na poprzednich igrzyskach. Oczywiście, to nie jest jedyny element składowych, ale jest najważniejszy. W związku z wynikiem Julii Szeremety to finansowanie dla związku automatycznie wzrośnie, bo wynik boksu na IO był po prostu dobry. Spadnie finansowanie tych dyscyplin, które w Tokio miały świetne wyniki, a w Paryżu poszło im trochę gorzej

- Nie podam teraz kwoty, ale zapewniam, że to będzie wyraźny wzrost. W boksie widać progres i nie chodzi tylko o to, że nasze zawodniczki tak świetnie zaprezentowały się na igrzyskach. Widać to po liczbie młodych zawodników i klubów, która stale rośnie. Naprawdę widzimy, że boks olimpijski się rozwija i wraca do okresu świetności - dodał Sławomir Nitras.