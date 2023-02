Kolejny kraj bojkotuje MŚ z powodu Rosji! Ruch USA może storpedować imprezę

Czechy dołączają do tym Stanów Zjednoczonych i Irlandii, które planują nieobecność na mistrzostwach kobiet w New Delhi i mężczyzn w Taszkencie, obu organizowanych przez International Boxing Association (IBA). Jak powiedział prezes czeskiego związku Marek Sima, to, co dzieje się wokół tych mistrzostw "jest złe i bardzo go niepokoi.