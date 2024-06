Associated Press / © 2024 Associated Press

Nadchodzi walka Joshua - Fury? Hearn: "Myślę, że się odbędzie"

Jego promotor Eddie Hearn udzielił we wtorek wywiadu kanałowi iFL TV w serwisie YouTube. Ujawnił plany swojego podopiecznego na najbliższy czas. Celem jest zdobycie pasa IBF (potencjalna walka z Dubois prawdopodobnie 21 września na Wembley), a następnie konfrontacja ze zwycięzcą grudniowego rewanżu Usyk - Fury. Wydaje się to być bardziej możliwe do przeprowadzenia przy założeniu drugiej wygranej Ukraińca, bo jeśli tym razem to "Król Cyganów" będzie górą, to zapewne zorganizowany zostanie trzeci, rozstrzygający pojedynek.