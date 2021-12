Kolejny hit w wadze ciężkiej? Na tę walkę czeka teraz cały świat

Boks

Czy pojedynek o wszystkie pasy wagi ciężkiej - Tyson Fury (mistrz WBC) vs Aleksander Usyk (mistrz IBF, WBA i WBO) - może się odbyć w pierwszej połowie przyszłego roku? Ukrainiec we wrześniu zdetronizował Anthony'ego Joshuę (24-2, 22 KO), który chce teraz rewanżu i podobno już się do niego szykuje, ale coraz więcej głosów wskazuje na to, że może ustąpić miejsca Fury'emu.

