Kolejny cios dla Joshuy, Takie słowa od razu po gali, nagła zmiana planów

"AJ" oczywiście nie tryskał dobrym humorem i najchętniej po walce jak najszybciej ewakuowałby się do szatni, bez udzielania wywiadów. Przegrana skomplikowała też jego sytuację w hierarchii czołowych pięściarzy wagi ciężkiej. Jasne, może aktywować on klauzulę rewanżu z Danielem Dubois, ale nie jest powiedziane, że w drugim starciu pokona rodaka . 34-latek od sobotniej nocy cieszy się dużo mniejszym zainteresowaniem ze strony pozostałych zawodników, o czym doskonale świadczą słowa Zhileia Zhanga. Chińczyk jeszcze niedawno wręcz błagał o starcie z Anthonym Joshuą. Teraz zmienił plany o sto osiemdziesiąt stopni.

Czołowe nazwiska wagi ciężkiej nie chcą walczyć z Anthonym Joshuą

"Tak naprawdę to Daniel miał ostatnio trudniejszych rywali i to on dzięki temu bardziej się rozwijał. Inna sprawa, że od samego początku tego pojedynku byłem w lekkim szoku. Od pierwszego gongu Dubois wywierał mocny pressing, co dało mu nokdaun już w pierwszej rundzie. Teraz, po wygranych nad Millerem, następnie Hrgoviciem i wczoraj z Joshuą, jego pewność siebie znacznie wzrośnie. Wszystko zmienia się bardzo szybko, dziś Dubois nie tylko ma pas, ale jest uznawany za mistrza, więc zmieniam kurs i zdecydowanie wolę walkę z Dubois niż z Joshuą. W starciu ze mną wszystko wyglądałoby inaczej" - cytuje słowa Azjaty portal "bokser.org".