Sławny Meksykanin dopiero co pozbierał wszystkie cztery pasy wagi superśredniej (76,2 kg), a teraz prawdopodobnie z pomięciem wagi półciężkiej przejdzie od razu do junior ciężkiej na konfrontację z mistrzem świata federacji WBC, Ilungą Makabu (28-2, 25 KO). Pojedynek może odbyć się w pierwszy weekend maja, choć podobno w grę wchodzi również czerwiec.

- On naprawdę dobrze poradzi sobie w kategorii junior ciężkiej. Jeśli uda się dopiąć starcie z Makabu, będzie to bardzo dobra walka. Po naszych sparingach powtarzam wszystkim, że "Canelo" bije jak zawodnik wagi ciężkiej, a i przyjąć potrafi. Według mnie na duże szanse na odniesienie sukcesów również w wadze junior ciężkiej i z przyjemnością mu pomogę w przygotowaniach - powiedział Sanchez.

Przypomnijmy, że Sanchez wróci do gry 1 stycznia w Hollywood na bardzo ciekawej gali wagi ciężkiej.

Zdjęcie Saul Alvarez (z lewej) / Alejandro Salazar / Getty Images

