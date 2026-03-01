Urodzony w Bielsku-Białej Piotr Łącz w zawodowym boksie zadebiutował w 2021 roku, pokonując w Pionkach Konrada Cupriaka. Niepokonany w ojczyźnie "polski Tyson" w pewnym momencie swojej kariery zdecydował się przenieść do USA, gdzie jego pierwsze kroki również były bardzo obiecujące. Debiut za oceanem zakończył się rozbiciem w trzeciej rundzie 44-letniego wówczas Demetriusa Banksa. Półtora miesiąca później Łącz po walce na pełnym dystansie pokonał Joe Jonesa.

W ubiegłym roku Łącz wziął udział w turnieju WBC Boxing Grand Prix. Z grona zawodników wyłoniony miał zostać zwycięzca, który prócz nagrody w wysokości 200 tysięcy dolarów, miał otrzymać również status obowiązkowego pretendenta do pasa WBC Silver.

Polak w Arabii Saudyjskiej zaprezentował się z bardzo dobrej strony. "Polski Tyson" bez większych problemów poradził sobie najpierw z Belgiem Michaelem Pirottonem, a później w kapitalnym stylu znokautował Chorwata Marko Miluna. To oznaczało awans do najlepszej ósemki rywalizacji.

Kolejny triumf "polskiego Tysona" w USA. Rywal był bezradny

W ćwierćfinale Polak był o krok od pokonania Kevina Ramireza. Po sześciu rundach orzeknięto "podwójny remis", a o wszystkim zadecydować musiała specjalna komisja z ramienia WBC, która orzekła ostatecznie triumf Argentyńczyka. Ramirez ostatecznie został triumfatorem całego turnieju.

Ostatni pojedynek Polaka miał miejsce w sierpniu ubiegłego roku. Oczekiwanie polskich kibiców Łącz zaspokoił ostatniej nocy podczas gali Rockin' Fights 53 w Nowym Jorku. Naprzeciw "polskiego Tysona" stanął Dominique Valera. Pojedynek w Paramount Theatre decyzją organizatorów został zakontraktowany na osiem rund. Wszystko zakończyło się jednak błyskawicznie, kibice ledwo co zdążyli wygodnie usadowić się na trybunach.

Amerykanin przed pojedynkiem z Łączem legitymował się bilansem dziewięciu zwycięstw, dwóch remisów i tylko jednej porażki. "Polski Tyson" nie dał mu jednak żadnych szans, bardzo szybko rozstrzygając pojedynek na swoją korzyść. Valera był bezradny przyjmując na głowę lawinę ciosów oddawanych przez Polaka. Taktyka była prosta - skrócenie dystansu, trzymanie przeciwnika jak najbliżej lin i czyhanie na nokautujące uderzenie.

Rozwiń

Wszystko zakończyło się pod koniec pierwszego starcia. Łącz kilkukrotnie czysto trafił Valerę, który zaczął słaniać się na nogach. Widzący nieuchronny rozwój dalszych wypadków sędzia ringowy wkroczył do akcji i przerwał pojedynek orzekając triumf Polaka po technicznym nokaucie. Dla "Polskiego Tysona" było to już 15. zwycięstwo na zawodowych ringach.

Piotr Łącz (z lewej) Michal Dubiel/REPORTER PUSTE

Piotr Łącz (z lewej) w walce z reprezentantem Belgii, Michaelem Pirottonem Youtube/@Turki Alalshikh PUSTE

Wilfredo Leon - najlepsze akcje MVP meczu Bogdanka LUK Lublin - Cuprum Stilon Gorzów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport