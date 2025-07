Kolejne problemy Adamka. Interwencja po lądowaniu, zrobiło się zamieszanie

48-latek na szczęście otrzymał pilną pomoc. "Dobrze, że Mati (Borek, red.) kupił mi cały garnitur, wszystko od majtek po resztę, bo nie mam nic. No nie mam nic. Tylko butów nie musiałem kupować, bo te, w których przyleciałem, akurat pasowały pod kolor. A tak to wszystko inne musiałem kupić, bo tu konferencja, gala, no i co miałem zrobić? LOT mi podpadł drugi raz - podpadli za pierwszym razem i podpadli teraz. Na razie nikt do mnie nie dzwonił i nie wiem, gdzie jest mój bagaż" - powiedział wybitny zawodnik.