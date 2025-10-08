Kolejna tragedia w rodzinie mistrza świata. Nie żyje jego nastoletni syn

Świat sportów walki jest wstrząśnięty. Wydarzenia z 2009 roku wciąż pozostają bolesnym wspomnieniem dla fanów boksu. Wówczas Arturo Gatti, będący u szczytu sławy i cieszący się ogromną popularnością w Ameryce Północnej, wyjechał wraz z żoną Amandą Rodrigues na wakacje do Brazylii. To właśnie tam doszło do tragedii - mistrz został znaleziony martwy w hotelowym pokoju. Początkowo o morderstwo oskarżono jego żonę, tym bardziej że na krótko przed wyjazdem bokser przepisał na nią cały swój majątek. Ich związek od dawna uchodził za wyjątkowo burzliwy.

Choć brazylijskie służby ostatecznie uznały, że Gatti odebrał sobie życie, do dziś wielu jego przyjaciół i kibiców nie wierzy w oficjalną wersję wydarzeń. Wskazywano na liczne zaniedbania podczas prowadzenia śledztwa i wątpliwości, które nigdy nie zostały w pełni wyjaśnione.

Dramat rodziny Arturo Gattiego. Nie żyje syn legendy boksu

Teraz, po latach, rodzina pięściarza musi zmierzyć się z kolejnym dramatem. W środę, 8 października, media podały, że w wieku 17 lat zmarł syn legendy boksu, Arturo Gatti junior. Ciało nastolatka odnaleziono w domu. Choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia przyczyny zgonu, zagraniczne portale informują, że dojść miało do odebrania sobie życia.

Szczególnie poruszający wydaje się fakt, że zaledwie dwa tygodnie przed swoją śmiercią Gatti Jr. zamieścił w mediach społecznościowych wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie, na którym stoi obok ojca. Dla wielu fanów była to zapowiedź jego wewnętrznych zmagań i znak, że młody zawodnik odczuwał ogromną tęsknotę za zmarłym rodzicem.

Podobnie jak jego ojciec, Arturo Gatti junior próbował swoich sił w boksie. Dla kibiców stanowił symbol kontynuacji rodzinnej tradycji i być może przyszłość dyscypliny. Jego śmierć brutalnie przerwała te nadzieje i stała się kolejnym ciosem dla rodziny, której historia od lat naznaczona jest dramatami.

--------------

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

