Kolejna ofiara wojny w Ukrainie. Zabili go w hali, w której trenował dzieci

Minął już ponad miesiąc od wybuchu wojny zainicjowanej przez Władimira Putina. Rosjanie nie wahają się celować do ludności cywilnej. Irpen jest kolejnym z ukraińskich miast, które znalazło się pod ostrzałem. Rosjanie zbombardowali całe miasto i brutalnie zabili wielu cywilów.

Nie żyje trener, Aleksander Kulik. Zginął w walce

Smutną wiadomość przekazał mediom burmistrz miasta

Kolejną ofiarą bestialskiej agresji wojsk Putina został trener boksu dziecięcego oraz były reprezentant Ukrainy Aleksiej Junkowski. O tragicznej śmierci byłego boksera poinformował burmistrz miasta.

Legendarny trener dzieci został brutalnie zabity na hali treningowej - napisał Ołeksandr Markuszyn.

Informację o śmierci udostępniła też strona Ukrainian Sport TV.

Rosyjskie wojska zastrzeliły słynnego trenera boksu dziecięcego Aleksieja Junkowskiego w Irpen. Według znajomych, Aleksiej Junkowski zginął podczas "komunikacji" z rosyjskim wojskiej. Trener został zastrzelony na miejscu. (...) Spoczywaj w pokoju, trenerze. Niech ziemia będzie Twoim puchem - głosi wpis na Facebooku.

Kim był Aleksiej Junkowski?

Brutalnie zamordowany trener był reprezentantem Ukrainy w boksie i czterokrotnym zdobywcą pucharu świata. Ponadto, był też członkiem wielu ruchów społecznych, w tym m.in. organizacji Athletes for the Future of Ukraine. Po zakończeniu kariery sportowej został trenerem dziecięcego boksu. Jego celem było pielęgnowanie miłości do Ukrainy wśród podopiecznych i gotowość do ewentualnej obrony ojczyzny.

