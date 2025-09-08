Kolejna kapitalna walka Bracha na MŚ, rywal był bez szans. Następny krok do medalu zrobiony

4 września zainaugurowane zostały oficjalnie mistrzostwa świata w boksie olimpijskim, czyli jedno z najważniejszych dla pięściarstwa wydarzeń w sezonie. Tym razem areną zmagań zawodników i zawodniczek stał się Liverpool.

Na Wyspy Brytyjskie wybrało się łącznie 19 przedstawicieli i przedstawicielek Polski - na czele z Julią Szeremetą, srebrną medalistką z IO w Paryżu. W kadrze nie zabrakło również miejsca dla Pawła Bracha (kat. do 60 kg).

Brach kontra Kovacs na MŚ w boksie. Polak zawalczył o ćwierćfinał

Ten rozpoczął swoje zmagania na czempionacie od starcia z Dominikańczykiem Johanem Aguero, którego pokonał bez większego problemu, triumfując nad rywalem 5:0. Dwa dni później, 8 września, czekało go zaś kolejne wyzwanie.

W 1/8 finału mistrzostw Brach stanął w ringu naprzeciw Kruzito Kovacsa, reprezentanta Węgier. W tym przypadku pojedynek rozpoczął się od razu w szaleńczo szybkim tempie i trzeba przyznać, że Polak doskonale wszedł w zmagania, wygrywając w pierwszej rundzie u wszystkich sędziów 10:9.

To oznaczało, że Kovacs z całą pewnością będzie chciał się szybko odegrać - nasz "Biało-Czerwony" jednak zachował koncentrację i kontrolował wydarzenia między linami. W drugiej odsłonie również okazał się lepszy, prezentując m.in. lewy sierpowy na tułów, po którym oponent wręcz zachwiał się na nogach.

Runda trzecia nie przyniosła żadnego zwrotu akcji - Paweł Brach postawił kropkę nad "i" i zaliczył następny awans, triumfując w całej rywalizacji 5:0 (30:27 u wszystkich sędziów, we wszystkich częściach współzawodnictwa).

MŚ w boksie olimpijskim potrwają do połowy miesiąca

Triumfator starcia zmierzy się teraz w ćwierćfinale MŚ z Luizem Gabrielem de Oliveirą (Brazylia), który zdecydowanie wygrał na punkty z Mahmouda Al Chabtunem (Holandia). Rywalizacja w Anglii potrwa do 14 września.

Paweł Brach Tomasz Jastrzębowski/REPORTER East News

