Knyba zszedł z ringu, ale co się stało później. Aż huczy o Angliku. "Witamy w Niemczech"

Damian Knyba stanął w sobotni wieczór przed wielką szansą. Polak, który legitymował się bilansem 17-0 miał okazję zostać mistrzem świata w wadze ciężkiej. Jego rywalem w walce o tymczasowy pas mistrza świata WBC był Agit Kabayel.

Pojedynek odbył się w niemieckim Oberhausen, a pierwsze dwie rundy mogły napawać kibiców optymizmem, że Polak ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa.

W trzeciej rundzie Knyba został naruszony przez Niemca. Kabayel kilka razy mocno trafił Polaka i do akcji wkroczył sędzia, który przerwał pojedynek.

Porażka Damiana Knyby, a potem takie komentarze. "Witamy w Niemczech"

Chwilę po walce zapanowała dyskusja czy arbiter ringowy Mark Lyson nie postąpił zbyt pochopnie. Wielu tenisowych ekspertów wypowiedziało się jednoznacznie w tym temacie.

"Sędzia zatrzymuje walkę w 3 rundzie. Damian przyjmował cios za ciosem z prawej przez 45 sekund, prawda, parę było bombek, też prawda... ale za wcześnie. Bez liczenia, bez niczego. Witamy w Niemczech" - podsumował Przemysław Garczarczyk.

Rozwiń

"Niestety... Druga runda wyrównana, ale Kabayel z każdą minutą rósł w tej walce. W połowie trzeciej rundy zranił Knybę i metodycznie go przełamywał. Przerwanie nieco przedwczesne, nie było nokdaunów, ale to leciało już niestety w jednym kierunku. Szkoda" - napisał Kacper Bartosiak

Rozwiń

"Żal mi Damiana Knyby. OK, Polak już tańczył na nogach i Kabayel pewnie by go zaraz i tak dopadł. Ale jak można przerwać walkę o pas bez liczenia w trzeciej rundzie?" - napisał Antoni Partum.

Rozwiń

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - KPR Gminy Kobierzyce. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport