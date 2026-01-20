Knyba znokautowany, a potem takie słowa Salety. Były bokser nie owijał w bawełnę

Knyba zaliczył w Oberhausen pierwszą porażkę w zawodowym boksie. Na miejscu czuł się jednak jak ryba w wodzie. "W oczach wszystkich byłem zdecydowanym underdogiem, co dodawało mi animuszu bez dodatkowej presji, bowiem nie miałem nic do stracenia. Wiedziałem też, że na pewno zaprezentuję się dobrze, bo też wiem, jakie mam umiejętności. Tego jeszcze nie pokazałem światu, ale wiem, jak wypadałem na sparingach. Szkoda, że tym razem nie zademonstrowałem więcej" - tłumaczył.

Damian Knyba znokautowany. Pierwsza porażka Polaka w zawodowej karierze

Nie tak miała skończyć się walka Knyby z obrońcą pasa, Agitem Kabayalem. W wyczerpującym pojedynku, górą okazał się być jednak Niemiec, który nie tylko obronił tytuł, ale również stał się głównym kandydatem do walki z wielkim gwiazdorem wagi ciężkiej, Ołeksandrem Usykiem.

Polski bokser jest jednak zdania, że mimo porażki, ta walka wiele mu dała. "Sądzę, że generalnie wyszła mi na plus. Wiadomo, że nie zrealizował się optymalny scenariusz, bo byłem nastawiony na wygraną i miałem wszystko przygotowane idealnie, w najmniejszym szczególe. Jednak nie wszystko w życiu udaje się wypełnić według planu. Wyciągnę wnioski i zamierzam iść do przodu" - mówił w wywiadzie dla Interii.

Przemysław Saleta zwrócił uwagę na wielki atut Knyby

W nagraniu opublikowanym przez Ring Road, swoje trzy grosze w kontekście walki Knyby o pas WBC Interim wtrącił Przemysław Saleta, były mistrz WBC. Zwrócił on uwagę przede wszystkim na aspekty techniczne i chciał doradzić swojemu młodszemu koledze, który wciąż ma szansę na to, by rozwinąć skrzydła.

"Gdybym miał mu udzielić jakiejś rady jako starszy kolega, to z technicznego punktu widzenia chyba warto byłoby troszeczkę ustawić pozycję bardziej bokiem, żeby lepiej wykorzystać ten jego naprawdę niesamowity zasięg ramion" - zaczął Saleta.

"To jest jedna rzecz, a druga rzecz i to jest ważne. Podejść do tego wszystkiego trochę na spokojnie, mniej emocji, dlatego że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jak się coś robi publicznie, a czymś takim jest zawodowe uprawianie sportu, to człowiek jest oceniany i nie wszystkim musi się podobać to, co ty robisz w ringu i warto do tego mieć taki neutralny stosunek" - podsumował.

